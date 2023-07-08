Dua Turis Asing yang Hilang di Pantai, Ternyata Program Pertukaran Mahasiswa

MALANG - Dua turis asing yang hilang terseret ombak di Pantai Jembatan Panjang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang merupakan bagian dari program pertukaran mahasiswa. Kedua korban berasal dari Spanyol dan Swiss yang menjadi bagian dari sejumlah mahasiswa lintas negara yang tengah menjalani pertukaran mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

Humas FKUB dr. Holifah mengatakan, FKUB memang memiliki program pertukaran mahasiswa antar negara. Dimana program ini dikoordinasikan oleh Cimsa yakni asosiasi mahasiswa kedokteran di Indonesia, yang berafiliasi dengan mahasiswa kedokteran internasional.

"Ya ini program mahasiswa internasional, jadi ada beberapa mahasiswa di kegiatan kita yang ke luar negeri untuk kegiatan ini. Pertukaran mahasiswa sejak 3 Juli hingga 28 Juli mendatang," ucap Holifah dikonfirmasi awak media, Sabtu (8/7/2023).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan kedutaan asal mahasiswa yang tengah hilang tersebut. Pihak UB juga telah membantu fasilitas komunikasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Spanyol dan Swiss.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengankedutaan di bawah internasional office UB, kita kan juga punya internasional office kami sudah berkoordinasi dengan kedutaan terkait," ujarnya.

Selain dua mahasiswa yang tengah dalam proses pencarian, ada 15 mahasiswa asing lainnya dari berbagai negara yang menjalani pertukaran mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Para mahasiswa ini juga ikut bersama kegiatan tour yang digelar bersama 12 mahasiswa FKUB dari dalam negeri.

"Total 29 mahasiswa yang ikut, 17 mahasiswa asing, dan 12 mahasiswa Indonesia. Jadi mereka di FKUB ini bukan kuliah, hanya riset di rumah sakit saja," kata dia.

Kini tim FKUB juga telah mengirimkan tim kemahasiswaan untuk membantu identifikasi dan penanganan rombongan mahasiswa yang ikut berwisata ke Pantai Jembatan Panjang, Desa Sumberbening, Bantur, Kabupaten Malang.

"Untuk penanganan yang terseret kami mengirimkan tim bagian kemahasiswaandipimpin langsung oleh bapak wakil dekan bidang kemahasiswaan. Dan juga dari tim emergency dari disaster, bersama tim Basarnas, dan juga dari kepolisian. Kami menunggu update dari pihak yang di lokasi karena ombak juga sedang tinggi," paparnya.