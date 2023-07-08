Advertisement
HOME NEWS JATIM

Begini Cara Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Pamekasan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |22:58 WIB
Begini Cara Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Pamekasan
Relawan Ganjar Pranowo di Pamekasan (foto: dok ist)
PAMEKASAN - Sukarelawan Santrine Abah Ganjar (SAG) semakin masif menyosialisasikan sosok bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo kepada masyarakat, khususnya kalangan ulama, kiai, lora, dan santri, di beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim).

Kali ini, loyalis Ganjar Pranowo tersebut menggelar istigasah dan doa bersama para kiai dan santri di Pondok Pesantren Tarbiyatul Ummah Sumber Kuning, Dusun Pokapoh, Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu (8/7/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) SAG Jatim Suhadi mengatakan istigasah ini digelar sebagai bentuk dukungan masyarakat Pamekasan untuk mendukung gubernur Jawa Tengah itu sebagai presiden RI periode 2024-2029.

"Kami melaksanakan doa bersama dan istigasah untuk Abah Ganjar dan keselamatan bangsa ini agar damai dan tenteram," katanya dalam keterangannya.

Menurut Suhadi, ada beberapa indikator yang membuat pihaknya dan masyarakat Pamekasan menjatuhkan pilihan kepada pria berambut putih itu.

Salah satunya, akrab dengan para tokoh agama dan peduli terhadap santri. Dia melanjutkan Pamekasan sangat mendukung penuh pemimpin yang juga memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang ada di pondok pesantren (ponpes).

"Selama ini, kami mendukung Abah ganjar karena dekat dengan para ulama, kiai, dan santri. Kami menggelar ini di Pamekasan karena memang Pamekasan butuh sosok Abah ganjar lantaran banyaknya pesantren di sini yang perlu diperhatikan," ujarnya.

