Menko PMK Ingatkan Warga di Zona Bahaya Banjir Lahar Mau Direlokasi ke Tempat Aman

LUMAJANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan agar warga yang terdampak banjir lahar dingin bisa direlokasi.

Hal ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau lokasi banjir lahar dingin di Dusun Bondeli, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Ady Karyono.

"Penanganan darurat memang perlu dilakukan untuk antisipasi kemungkinan lainnya," ungkap Muhadjir Effendy ditemui pada Sabtu (8/8/2023).

Usai meninjau kawasan di Dusun Bondeli, Muhadjir juga meninjau kawasan bencana di Kali Regoyo. Menko PMK memberikan sejumlah bantuan sembako secara simbolis kepada warga yang saat ini terisolir lantaran akses satu-satunya keluar wilayah terputus.

Selanjutnya, lokasi terakhir Muhadjir meninjau posko pengungsian di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro. Di sana iamenemukan ada beberapa warga yang sudah memiliki rumah di hunian relokasi, namun tidak menempatinya.

"Tadi saya cek ada beberapa keluarga yang seharusnya sudah menempati hunian tetap malah sekarang tidak ditempati, dia masih tinggal ditempat yang lama," ungkap dia.