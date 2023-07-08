Perahu Terbalik, Seorang Pemancing Ikan di Perairan Cirata Cianjur Tenggelam

CIANJUR - Seorang pemancing Yayat Hidayat (44) tenggelam setelah Perahu yang ditumpanginya terbalik setelah hujan deras mengguyur wilayah perairan Cirata.

Yayat tenggelam bersama rekannya yang tengah mancing di Perairan Cirata tepatnya di Desa Cikidang Bayabang, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Namun, rekan Yayat berhasil selamat, sementara Yayat tenggelam dan hingga saat ini belum ditemukan.

Informasi yang dihimpun, peristiwa terbaliknya perahu pemancing terjadi pada Jumat malam (7/7/2023). Saat itu korban tengah memancing bersama satu temannya. Namun tiba-tiba hujan deras datang disertai angin sehingga perahu yang mereka tumpangi terbalik.

"Kejadiannya sekitar pukul 18.30 WIB. Jadi yang memancing dua orang, satu selamat, dan satu belum ditemukan yang merupakan warga Desa Rahong, Cilaku," ujar petugas PMI Kabupaten Cianjur, Deni Rismanda, Sabtu (8/7/2023).