Bantu Keluarga Buruh, Relawan Ganjar Gelar Sunatan Massal di Bandung Barat

JAKARTA - Kelompok sukarelawan Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) menggelar 'Sunatan Massal Untuk Anak Keluarga Buruh' di Desa Togagapu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (8/7/2023). Ada 22 anak dari keluarga buruh ikut sunatan massal tersebut.

"Lumayan banget tadi yang mengantar satu anak bisa sampai 3 atau 4 orang keluarga yang mendampingi," kata Wakil Sekretaris Jenderal GBB Pribadi Utomo dalam keterangannya.

Menurut Utomo, beberapa waktu lalu pihaknya datang ke Desa Togagapu, kemudian berdiskusi. "Ada kebutuhan untuk mengadakan sunatan massal karena ada beberapa anak buruh di desa Tagogapu yang membutuhkan bakti sosial tersebut," katanya.

BACA JUGA: Begini Cara Relawan Sosialisasikan Ganjar Pranowo di Pamekasan

Dari survei dan pemetaan masyarakat yang dilakukan, kata Utomo di Kabupaten Bandung Barat, khususnya Desa Tagogapu, ada ribuan masyarakat pemilih yang berpotensi untuk dipelihara dan diadakan program pemberdayaan di wilayah tersebut.

"Ada 8.000 pemilih dan 24 RW di sini, selanjutnya kami berdiskusi dan membuat suatu komitmen dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat. Nantinya, kami akan kukuhkan struktur di tingkat RW sebagai langkah dan strategi pemenangan," ujar Utomo.

Berbagai program telah disiapkan GBB untuk pemberdayaan yang memberikan manfaat sosial maupun ekonomi dalam membantu warga sekitar.

"Selain sunatan massal hari ini, sebelumnya kami sudah memberikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan reproduksi untuk wanita," katanya.

Setelah ini, ada senam masal dan gerakan pendampingan sosial lainnya. Seluruh stakeholder juga sudah dikomunikasikan dan siap membantu, seperti lurah dan tokoh masyarakat lainnya.

Sementara menurut Oman, Ketua RW yang juga Koordinator Lapangan setempat, langkah yang dilakukan GBB sudah tepat dalam menyasar target di kalangan buruh.