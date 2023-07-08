Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Didukung Generasi Muda, Ganjar Pranowo Dinilai Sosok Pemimpin yang Milenial

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 08 Juli 2023 |21:40 WIB
Didukung Generasi Muda, Ganjar Pranowo Dinilai Sosok Pemimpin yang Milenial
Komonitas Crivisaya Ganjar (foto: dok ist)
A
A
A

PALEMBANG - Bakal Calon Presiden, Ganjar Pranowo banyak mendapat dukungan dari generasi muda lantaran dinilai memiliki pemahaman dan pemikiran brilian.

Hal itu terungkap dalam kegiatan bertajuk Diskusi Reaktualisasi Nilai Ideologi di Era Bung Karno yang digelar kelompok sukarelawan, Crivisaya Ganjar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

"Tujuannya di sini yang pasti (ingin) mereaktualisasi pemikiran-pemikiran dari Bung Karno untuk kami transformasikan kepada alumni-alumni muda sekarang," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Sumatera Selatan, Rangga Azza, Sabtu (8/7/2023).

Kegiatan tersebut diakui dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno yang diperingati setiap Juni oleh berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali akademisi lulusan Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung yang tergabung dalam Crivisaya Ganjar.

"Kami masih ingin merasakan dari ghiroh bulan Bung Karno. Makanya, kami mengadakan Diskusi Reaktualisasi Nilai Ideologi di Era Bung Karno ini," sambungnya.

Kegiatan tersebut disambut antusias para alumni Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan maupun Provinsi Lampung.

Tak hanya itu, para peserta dan pengisi materi juga banyak bertukar ide atau gagasan, sehingga Rangga menilai diskusi kali ini bisa berlangsung hangat dan berbobot dari awal hingga akhir.

"Respons peserta cukup antusias. Banyak pemuda yang sudah hadir karena kami mengundang pemuda karena memang Crivisaya ini bergerak di bidang alumni. Alumni Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung," katanya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement