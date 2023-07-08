Didukung Generasi Muda, Ganjar Pranowo Dinilai Sosok Pemimpin yang Milenial

PALEMBANG - Bakal Calon Presiden, Ganjar Pranowo banyak mendapat dukungan dari generasi muda lantaran dinilai memiliki pemahaman dan pemikiran brilian.

Hal itu terungkap dalam kegiatan bertajuk Diskusi Reaktualisasi Nilai Ideologi di Era Bung Karno yang digelar kelompok sukarelawan, Crivisaya Ganjar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

"Tujuannya di sini yang pasti (ingin) mereaktualisasi pemikiran-pemikiran dari Bung Karno untuk kami transformasikan kepada alumni-alumni muda sekarang," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Crivisaya Sumatera Selatan, Rangga Azza, Sabtu (8/7/2023).

Kegiatan tersebut diakui dalam rangka memeriahkan Bulan Bung Karno yang diperingati setiap Juni oleh berbagai kalangan masyarakat, tak terkecuali akademisi lulusan Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung yang tergabung dalam Crivisaya Ganjar.

"Kami masih ingin merasakan dari ghiroh bulan Bung Karno. Makanya, kami mengadakan Diskusi Reaktualisasi Nilai Ideologi di Era Bung Karno ini," sambungnya.

Kegiatan tersebut disambut antusias para alumni Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung yang berasal dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan maupun Provinsi Lampung.

Tak hanya itu, para peserta dan pengisi materi juga banyak bertukar ide atau gagasan, sehingga Rangga menilai diskusi kali ini bisa berlangsung hangat dan berbobot dari awal hingga akhir.

"Respons peserta cukup antusias. Banyak pemuda yang sudah hadir karena kami mengundang pemuda karena memang Crivisaya ini bergerak di bidang alumni. Alumni Universitas Sriwijaya dan Universitas Lampung," katanya.