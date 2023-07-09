Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jadi Negara Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar, Menkeu AS Minta China Kerja Sama Lawan Perubahan Iklim

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:41 WIB
Jadi Negara Penghasil Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar, Menkeu AS Minta China Kerja Sama Lawan Perubahan Iklim
Menkeu AS Janet Yellen (Foto: Shutterstock)
A
A
A

NEW YORK - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen telah meminta China untuk bekerja sama dengan Washington untuk melawan "ancaman eksistensial" perubahan iklim.

Berbicara pada Sabtu (8/7/2023), dia mengatakan kedua negara - penghasil emisi gas rumah kaca terbesar - memiliki tanggung jawab bersama untuk memimpin aksi iklim.

Dia meminta China untuk mendukung Dana Iklim Hijau yang dipimpin AS.

Yellen sedang dalam perjalanan empat hari ke Beijing dalam upaya untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara.

Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, yang termasuk di antara mereka yang bertemu dengan Yellen, mengatakan dia menyesali "insiden tak terduga", seperti pertikaian tentang balon mata-mata, telah merusak hubungan dengan AS.

Dikutip BBC, tidak ada kerja sama formal antara China dan AS tentang perubahan iklim sejak pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dan China untuk sementara menangguhkan pembicaraan iklim sepenuhnya dengan AS tahun lalu setelah senior Demokrat Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi Beijing melihat sebagai provinsi yang memisahkan diri pada akhirnya akan bersatu.

