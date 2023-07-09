Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Sudan Kembali Memanas, Serangan Udara Tewaskan 22 Orang dan Lukai Banyak Wanita dan Anak-Anak

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |17:39 WIB
Perang Sudan Kembali Memanas, Serangan Udara Tewaskan 22 Orang dan Lukai Banyak Wanita dan Anak-Anak
Serangan udara di Sudan tewaskan 22 orang (Foto: Reuters)
A
A
A

SUDANSerangan udara tentara Sudan di ibu kota telah menewaskan sedikitnya 22 orang dan melukai banyak lainnya.

Para saksi mata mengatakan kepada BBC jika wanita dan anak-anak termasuk di antara para korban.

Serangan udara diketahui menghantam distrik Dar es Salaam di Omdurman, di seberang tepi Sungai Nil ke ibu kota Khartoum, pada Sabtu (8/7/2023) pagi.

Dikutip kantor berita Reuters, seorang pejabat kesehatan negara bagian Khartoum mengatakan sedikitnya 22 orang tewas dalam serangan udara pada Sabtu (8/7/2023). Sedangkan RSF mengatakan jumlah korban tewas adalah 31 orang.

Kelompok paramiliter menambahkan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan itu telah "menyebabkan kerusakan yang signifikan pada rumah-rumah".

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan dia "terkejut" dengan kekerasan tersebut dan khawatir bahwa konflik tersebut akan menjadi perang saudara berskala penuh, "berpotensi mengacaukan seluruh kawasan". Dia meminta kedua belah pihak untuk menghentikan pertempuran dan melindungi warga sipil.

Seperti diketahui, tentara dan pasukan paramiliter telah berjuang untuk menguasai ibu kota sejak April lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/18/3124906/bangunan_di_khartoum_sudan-IkjG_large.jpg
Militer Sudan Rebut Istana Presiden dari RSF Usai 2 Tahun Perang Saudara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/18/3021352/dilanda-perang-saudara-756-000-warga-sudan-terancam-kelaparan-pada-september-mendatang-GQvc8oih7c.jpg
Dilanda Perang Saudara, 756.000 Warga Sudan Terancam Kelaparan pada September Mendatang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/18/2978846/apakah-sudan-negara-mayoritas-islam-Pku0cdMm0d.jpg
Apakah Sudan Negara Mayoritas Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962662/bentrokan-di-perbatasan-sudan-sudan-selatan-50-orang-tewas-di-wilayah-abyei-yang-disengketakan-RFBmRmjIIa.jpg
Bentrokan di Perbatasan Sudan-Sudan Selatan, 50 Orang Tewas di Wilayah Abyei yang Disengketakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/18/2942007/hindari-perang-saudara-250-000-warga-sudan-tinggalkan-tempat-berlindung-di-al-jazira-0d3HCOq4mO.jpg
Hindari Perang Saudara, 250.000 Warga Sudan Tinggalkan Tempat Berlindung di al Jazira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/18/2936950/dianggap-dukung-rsf-sudan-usir-15-diplomat-uea-8LQdqBDttd.jpg
Dianggap Dukung RSF, Sudan Usir 15 Diplomat UEA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement