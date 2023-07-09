Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jepang Akan Buang Limbah Fukushima, Ratusan Orang Korsel Demo IAEA

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |18:23 WIB
Jepang Akan Buang Limbah Fukushima, Ratusan Orang Korsel Demo IAEA
Jepang akan buang limbah Fukushima, ratusan orang Korsel demo IAEA (Foto: Antara/Xinhua)
SEOUL - Ratusan orang berunjuk rasa di jalanan Seoul pada Sabtu (8/7/2023) saat kunjungan yang dilakukan pimpinan lembaga pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA), ke Korea Selatan (Korsel).

Kunjungan Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi bertujuan untuk meredakan kekhawatiran atas rencana Jepang yang akan membuang air radioaktif yang diolah dari PLTN Fukushima yang telah dilanda tsunami.

Grossi tiba di ibu kota Korsel pada Jumat (7/7/2023) untuk bertemu menteri luar negeri dan pejabat utama di bidang keamanan nuklir selama kunjungan tiga harinya di negara tersebut, setelah menyelesaikan kunjungan di Jepang.

Kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan mengatakan Menlu Park Jin mengatakan kepada Grossi bahwa posisi Seoul konsisten, yaitu air yang terkontaminasi harus diverifikasi untuk keamanan dan diproses dengan cara yang selaras dengan aturan dan standar internasional.

Park juga meminta IAEA untuk membantu memverifikasi keamanan dan meyakinkan masyarakat.

Awal pekan ini, IAEA menyatakan bahwa kajian selama dua tahun menunjukkan bahwa rencana Jepang untuk pelepasan air Fukushima akan berdampak kecil kepada lingkungan.

Pemerintah Korsel menyatakan pihaknya menghargai laporan IAEA, serta mengemukakan bahwa analisis yang dilakukan pemerintah Korsel menunjukkan bahwa pelepasan itu tidak akan memiliki "dampak yang berarti" bagi kawasan perairannya.

