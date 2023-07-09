Sadis! Pria Ini Aniaya Istri karena Menolak Pulang, Diseret dan Dipukuli

SULBAR - Gegara menolak ajakan suami untuk pulang ke rumah, seorang ibu rumah tangga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dianiaya suaminya sendiri. Video penganiayaan tersebut pun viral di media sosial.

Akibat kejadian ini, korban alami luka lebam di tubuh dan trauma. Sedangkan pelaku telah ditahan di Polres Polewali Mandar dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Ibu rumah tangga malang itu berinisial SN (4). Adapun peristiwa tepatnya terjadi di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali.

Dalam video berdurasi 1 menit memperlihatkan seorang wanita nyaris telanjang dan hanya mengenakan sarung dianiaya seorang pria berinisial SK (50). Pria itu merupakan suami kedua korban.

Aksi kekerasan ini terjadi di rumah anak korban, pelaku dengan kasar memukul dan menyeret korban dari dalam rumah hingga ke teras.

Terdengar teriakan anak korban meminta tolong sambil merekam penganiayaan dialami ibunya tersebut. Ironisnya, meski berkali-kali meminta tolong pada warga sekitar, namun tak ada satu pun warga yang mendekat atau menyelamatkan korban dari amukan suaminya sendiri.