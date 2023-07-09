Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sadis! Pria Ini Aniaya Istri karena Menolak Pulang, Diseret dan Dipukuli

Huzair Zainal , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |02:06 WIB
Sadis! Pria Ini Aniaya Istri karena Menolak Pulang, Diseret dan Dipukuli
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

SULBAR - Gegara menolak ajakan suami untuk pulang ke rumah, seorang ibu rumah tangga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dianiaya suaminya sendiri. Video penganiayaan tersebut pun viral di media sosial.

Akibat kejadian ini, korban alami luka lebam di tubuh dan trauma. Sedangkan pelaku telah ditahan di Polres Polewali Mandar dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Ibu rumah tangga malang itu berinisial SN (4). Adapun peristiwa tepatnya terjadi di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali.

Dalam video berdurasi 1 menit memperlihatkan seorang wanita nyaris telanjang dan hanya mengenakan sarung dianiaya seorang pria berinisial SK (50). Pria itu merupakan suami kedua korban.

Aksi kekerasan ini terjadi di rumah anak korban, pelaku dengan kasar memukul dan menyeret korban dari dalam rumah hingga ke teras.

Terdengar teriakan anak korban meminta tolong sambil merekam penganiayaan dialami ibunya tersebut. Ironisnya, meski berkali-kali meminta tolong pada warga sekitar, namun tak ada satu pun warga yang mendekat atau menyelamatkan korban dari amukan suaminya sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement