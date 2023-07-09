Predator Seks Anak Lelaki Ini Mengaku Kecewa dengan Wanita karena Pernah Ditinggal Nikah

BANDARLAMPUNG - RS (20) warga Kecamatan Telukbetung Selatan mengaku melakukan pencabulan terhadap tiga bocah tetangganya lantaran ditinggal menikah kekasih.

Menurut RS, dia merasa sangat terpukul karena ditinggal menikah oleh kekasih yang sudah dipacarinya sejak 7 tahun lalu.

"Saya pada saat itu sudah merasa kehilangan akal bahkan saya mau bunuh diri. Karena kecewa ditinggal nikah sama pacar saya (perempuan) makanya saya jadi cari laki-laki," ujar RS saat ditanyai awak media, Minggu (9/7/2023).

RS menuturkan, awalnya dia hanya coba-coba karena mendapat kesempatan. Aksi pertama dilakukan RS pada Oktober tahun lalu.

Saat itu, pelaku membantu korban yang mendapat ancaman. Kemudian setelah memberikan bantuan, pelaku melakukan pencabulan kepada korban sebagai imbalan.

"Pertama kali itu bulan Oktober di rumah saya waktu lagi sepi, korbannya ada tiga, tetangga saya semua," ungkapnya.

RS mengungkapkan, dia sudah sempat menjalani pengobatan pada Januari lalu. Namun, dia masih menjalankan aksi tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh Polsek Telukbetung Selatan.