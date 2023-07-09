Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Perkuat Simpul Kepemudaan, Gardu Ganjar Ajak Milenial Serang Diskusi Bareng

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:04 WIB
Perkuat Simpul Kepemudaan, Gardu Ganjar Ajak Milenial Serang Diskusi Bareng
Relawan Ganjar di Serang Banten
A
A
A

 

SERANG - Relawan Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar memperkuat simpul kepemudaan dengan cara diskusi bersama kalangan milenial di Dgigit Cafe dan Resto Sindangsari, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten.

Ketua Umum Gardu Ganjar Ahmad Wahyudin Nasyar mengatakan, pihaknya sengaja melakukan silaturahmi dengan para milenial khususnya di wilayah Serang. Hal ini menjadi bukti nyata Ganjar untuk semua.

“Hari ini bertemu dan bersilahturahmi dengan teman-teman Gardu Ganjar Muda atau teman-teman milenial dan Gen Z. Di mana mereka perlu hadir untuk menyongsong kemajuan Indonesia ke depan,” ujar Wahyudin, Minggu (9/7/2023).

Dikatakan Wahyudin, para milenial dan Gen Z sangat antusias untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Gardu Ganjar.

“Jadi milenial luar biasa antusiasnya karena ratusan pemuda aktif hadir di sini, dengan pemikiran dan aspirasi yang sangat kreatif” ujarnya.

Sementara, Penasehat Gardu Ganjar Abah Elang Mangkubumi menambahkan, saat berdiskusi bersama para milenial turut menghasilkan beberapa poin penting.

Seperti halnya, mereka memiliki komitmen bersama Gardu Ganjar menjaga suasana Pemilu 2024 agar tak lagi terjadi perpecahan di tengah masyarakat.

“Salah satunya menjaga kondusifitas agar tidak terjadi suasana Pemilu seperti 2019. Agar tercipta Pemilu aman, damai dan tentram,” ungkap Abah Elang.

Ditambahkannya, para pemuda juga berikrar untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang khususnya di wilayah Banten.

“Milenial hari ini akan mengabarkan dan membawa pesan mereka agar menjaga kemenangan Ganjar di provinsi Banten,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
