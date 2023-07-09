Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Relawan Nelayan Ganjar Edukasi Masyarakat Pesisir Lampung Ekosistem Terumbu Karang

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:16 WIB
Relawan Nelayan Ganjar Edukasi Masyarakat Pesisir Lampung Ekosistem Terumbu Karang
Relawan Ganjar Edukasi Masyarakat di Lampung
A
A
A


LAMPUNG - Pelestarian ekosistem terumbu karang di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung mendapatkan perhatian dari relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir (KNP).

Mereka melakukan edukasi dan penanaman terumbu karang diikuti pemberian bantuan kaca mata selam bagi para nelayan di Desa Kiluan Negeri.

"Jadi, tujuannya bagaimana mengedukasi warga di sini. Memberikan mereka pengetahuan betapa pentingnya menjaga ekosistem laut. Terutama, dari terumbu karang itu sendiri," kata Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi, Minggu (9/7/2023).

Mereka juga memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 mendatang kepada warga setempat, khususnya, para nelayan yang menjadi sasaran utama kegiatan KNP Lampung selama ini.

Menurutnya, kepedulian kelompok sukarelawan Ganjar terhadap pelestarian lingkungan Teluk Kiluan itu terinspirasi oleh perhatian Ganjar Pranowo terhadap kaum nelayan selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

"Kami dari Komunitas Nelayan Pesisir Lampung mengadakan kegiatan di Desa Kiluan tepatnya kegiatan yang pertama, yang jelas adalah sosialisasi Ganjar Pranowo. Kemudian, ada edukasi penanaman terumbu karang," katanya.

Dikatakannya, keberadaan terumbu karang di Teluk Kiluan selama ini dinilai tak hanya berfungsi sebagai rumah bagi berbagai jenis ikan tapi juga menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan dalam dan luar negeri.

Kawasan tersebut dikenal luas lantaran banyak lumba-lumba dan paus yang kerap muncul ke permukaan laut. Keindahan alam bawah lautnya menjadi tujuan olahraga selam bagi para pengunjung.

Fenomena tersebut menunjukkan ekosistem laut yang masih terjaga karena kelestarian terumbu karang di permukaan lautnya. Untuk itu, keberadaan terumbu karang pun perlu ditambah.

"Untuk manfaat terumbu karang, yang pertama itu menjaga ekosistem laut. Sehingga, ketika ekosistem laut terjaga maka hewan yang ada di laut akan terjaga ataupun ada pertumbuhan dari hewan-hewan yang lainnya,”ujarnya.

“Sehingga, mereka tidak kehilangan rumah karena terumbu karang ini termasuk rumah bagi para penghuni laut," sambungnya.

Pelestarian lingkungan yang dilakukan secara konsisten diharapkan akan menambah populasi ikan sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi lebih banyak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158378//pdip-R2lT_large.jpg
Duh! Suara PDIP di Pemilu 2029 Ditargetkan Anjlok Jadi 7%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154522//ferry_kurnia-lx3T_large.jpg
Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia: Pemisahan Pemilu Jadi Momentum Perbaikan Integritas Demokrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153392//putusan_mk_tentang_pemilu_ketua_f_pkb_mpr_uud_1945_adalah_konstitusi_tertinggi-zZBO_large.jpg
Putusan MK Tentang Pemilu, Ketua F-PKB MPR: UUD 1945 Adalah Konstitusi Tertinggi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement