Relawan Nelayan Ganjar Edukasi Masyarakat Pesisir Lampung Ekosistem Terumbu Karang





LAMPUNG - Pelestarian ekosistem terumbu karang di Teluk Kiluan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung mendapatkan perhatian dari relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir (KNP).

Mereka melakukan edukasi dan penanaman terumbu karang diikuti pemberian bantuan kaca mata selam bagi para nelayan di Desa Kiluan Negeri.

"Jadi, tujuannya bagaimana mengedukasi warga di sini. Memberikan mereka pengetahuan betapa pentingnya menjaga ekosistem laut. Terutama, dari terumbu karang itu sendiri," kata Koordinator Wilayah KNP Lampung, Miftahul Lutvi, Minggu (9/7/2023).

Mereka juga memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 mendatang kepada warga setempat, khususnya, para nelayan yang menjadi sasaran utama kegiatan KNP Lampung selama ini.

Menurutnya, kepedulian kelompok sukarelawan Ganjar terhadap pelestarian lingkungan Teluk Kiluan itu terinspirasi oleh perhatian Ganjar Pranowo terhadap kaum nelayan selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.

"Kami dari Komunitas Nelayan Pesisir Lampung mengadakan kegiatan di Desa Kiluan tepatnya kegiatan yang pertama, yang jelas adalah sosialisasi Ganjar Pranowo. Kemudian, ada edukasi penanaman terumbu karang," katanya.

Dikatakannya, keberadaan terumbu karang di Teluk Kiluan selama ini dinilai tak hanya berfungsi sebagai rumah bagi berbagai jenis ikan tapi juga menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan dalam dan luar negeri.

Kawasan tersebut dikenal luas lantaran banyak lumba-lumba dan paus yang kerap muncul ke permukaan laut. Keindahan alam bawah lautnya menjadi tujuan olahraga selam bagi para pengunjung.

Fenomena tersebut menunjukkan ekosistem laut yang masih terjaga karena kelestarian terumbu karang di permukaan lautnya. Untuk itu, keberadaan terumbu karang pun perlu ditambah.

"Untuk manfaat terumbu karang, yang pertama itu menjaga ekosistem laut. Sehingga, ketika ekosistem laut terjaga maka hewan yang ada di laut akan terjaga ataupun ada pertumbuhan dari hewan-hewan yang lainnya,”ujarnya.

“Sehingga, mereka tidak kehilangan rumah karena terumbu karang ini termasuk rumah bagi para penghuni laut," sambungnya.

Pelestarian lingkungan yang dilakukan secara konsisten diharapkan akan menambah populasi ikan sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi lebih banyak.