INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dorong Produk UMKM Laris Manis, Relawan Sandi Uno Bantu Perluas Akses Pemasaran

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:24 WIB
Dorong Produk UMKM Laris Manis, Relawan Sandi Uno Bantu Perluas Akses Pemasaran
Relawan Sandi bantu pemasaran produk UMKM. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

LAMPUNG - Relawan Sandi Uno turut andil memeriahkan Krakatau Festival (K-Fest) 2023 dengan membantu perluas akses pemasaran yang menjadi sarana memajukan UMKM Lampung. Di samping itu, ini sebagai peluang bagi para pengusaha dalam mendongkrak penjualan dan memperkenalkan berbagai produk usaha UMKM Sahabat Sandi ke masyarakat luas.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Lampung, Fitdyatini mengatakan kegiatan ini merupakan festival unggulan Provinsi Lampung. Sehingga berdampak bagi para pelaku UMKM binaannya untuk terus meningkatkan usahanya agar semakin terbuka lebar.

"Kami memberikan akses pasar kepada para UMKM untuk memasarkan produknya, karena UMKM Sahabat Sandi mengikuti Festival Krakatau. Kegiatan ini memperkenalkan usaha binaan UMKM Sahabat Sandi dan memberikan cuan kepada mereka," kata Fitdy dikutip Minggu (9/7/2023).

Relawan Sahabat Sandi akan terus mendampingi serta membantu produk UMKM agar menembus pasar nasional bahkan internasional, guna meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Menurut Fitdy, ini senada dengan target Sandiaga Uno mencapai 4,4 juta lapangan kerja baru tercipta.

"Setiap ada kegiatan besar di Provinsi Lampung UMKM Sahabat Sandi selalu kita ikut sertakan di dalam bazar-bazar untuk meningkatkan taraf hidup mereka, harapannya produknya meningkatkan dan naik kelas," ucap Fitdy.

"Sandiaga Uno sangat legendaris bagi UMKM Sahabat Sandi, karena beliau memotivasi dan menargetkan 4,4 juta lapangan kerja baru terbuka di 2024," sambungnya.

Sementara itu, salah seorang pelaku UMKM, Erma Syahfitri (42) menyampaikan apresiasinya tergabung dalam UMKM Sahabat Sandi. Ia juga mengaku memiliki keuntungan pada usahanya, sebab memudahkan pasar yang lebih luas.

Halaman:
1 2
      
