Mak Ganjar Genjot Ekonomi Ibu-Ibu di Lampung dengan Buat Roti Jadul

LAMPUNG - Relawan Mak Ganjar terus memberdayakan perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka, salah satunya di bidang kuliner dengan mengadakan pelatihan pembuatan roti jadul di wilayah Pajajaran, Jagabaya 1, Wayhalim, Bandar Lampung.

Koordinator Wilayah Mak Ganjar Lampung Noor Nadhia mengatakan, kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan para mak-mak di daerah Lampung agar bisa membuat roti.

Pelatihan ini kata dia sangat bermanfaat karena bisa menjadi bisnis sampingan, sehingga menambah penghasilan masyarakat sekitar.

"Bisa menjadi usaha rumahan sehingga membantu perekonomian masyarakat sekitar," ujar Noor, Minggu (9/7/2023).

Dikatakannya, pelatihan ini juga untuk menciptakan pekerja dan wirausaha baru dalam industri kecil menengah, mengingat banyak para UMKM di wilayah ini tutup akibat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. "Setelah pandemi Covid-19, banyak sekali industri rumahan di sini yang gulung tikar," ungkap Noor.

Kegiatan tersebut mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat sekitar. Banyak para ibu-ibu mengikuti pelatihan tersebut karena dinilai bermanfaat.