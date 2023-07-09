Berkas Perbaikan Bacaleg Perindo Lombok Timur Dinyatakan Lengkap

SELONG - DPD Partai Perindo Lombok Timur menyerahkan dokumen berkas perbaikan persyaratan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, Minggu (9/7/2023).

Penyerahan berkas perbaikan persyaratan Bacaleg diserahkan oleh Sekretaris DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Timur, Syamsuddin didampingi Wakil Ketua Fathurahman, Sadaruddin dan Wakil Sekretaris Safaruddin di Kantor KPU Kabupaten Lombok Timur.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi, dokumen berkas berkas perbaikan persyaratan Bacaleg Partai Perindo Lombok Timur dinyatakan lengkap dan diterima.

BACA JUGA:

Abdul Khaliq: Perindo Dorong Santri Jadi Pelaku UMKM dengan Berikan Modal dan Gerobak

“Alhamdulillah sore yang berbahagia ini kami DPD Partai Perindo Kabupaten Lombok Timur sudah resmi menyerahkan berkas perbaikan persyaratan temen-temen Bacaleg dan dinyatakan Lengkap serta diterima oleh KPUD Kabupaten Lombok Timur," ujar Sekretaris DPD Partai Perindo Lombok Timur, Syamsuddin.

Di tempat terpisah, Ketua DPD Partai Perindo Lombok Timur, HM. Djamaluddin mengapresiasi kinerja semua pengurus dan bacaleg yang sudah bekerjasama menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan dalam tabapan perbaikan itu.

BACA JUGA:

"Kami juga memberikan apresiasi atas kinerja KPU Lombok Timur yang senantiasa Intens memberikan Informasi terkait persoalan proses perbaikan dalam tahapan kelancaran di SILON,” ucapnya.

“Terima Kasih pada temen-temen Pengurus dan seluruh Bacaleg Partai Perindo Lotim tanpa terkecuali semoga segala ikhtiar kita mendapatkan Ridho dan kemenangan nantinya,” lanjut adik Kandung TGB ini.