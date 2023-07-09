Bikin Heboh, Ganjar Mendadak Nonton Konser Langit Benderang

SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meriahkan konser Langit Benderang Dies Natalis ke-5 SMA Pradita Dirgantara, Boyolali di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (8/7/2023) malam. Ganjar hadir bersama istrinya, Siti Atikoh.

Kehadiran Ganjar dalam konser itu sontak membuat para penonton yang didominasi anak muda itu histeris. Ganjar pun menjadi sasaran penonton untuk berfoto bersama.

Diketahui, dalam merayakan Dies Natalis ke-5, SMA Pradita Dirgantara menggelar konser di Stadion Manahan. Dalam konser tersebut tampil Putri Ariani peraih Golden Buzzer di America's Got Talent, Tulus, JKT 48, Nabila Taqiyah, Nyoman Paul, dan Topik Sudirman.

"Saya diundang beliau (pendiri SMA Pradita Dirgantara Nanny Hadi Tjahjanto) nonton ini, eh rupanya Mas Fery (Ketua Kadin Solo) nonton ini, eh rupanya Mas Fery (Kadin Solo) juga ngundang pas saya mau ke Jogja, akhirnya ajak istri nonton eh mau," kata Ganjar pada sela-sela konser.

Ganjar kemudian berkelakar, bintang tamu yang hadir saat ini adalah band-band generasi dirinya. Alasan itulah yang membuat ia hadir ke konser Langit Benderang. Terlebih untuk bintang tamu yang hadir merupakan artis nasional namun sudah internasional.

"Jadi ini kan band generasi kita, band generasi saya, maaf ya band generasi saya. Saya betul terinspirasi apa namanya gerakan anak muda yang berprestasi dan salah satu contohnya Ariani (Putri Ariani)," ucapnya.