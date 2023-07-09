Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Pranowo dan Putri Ariani Satu Panggung di Konser Langit Berdendang

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:12 WIB
Ganjar Pranowo dan Putri Ariani Satu Panggung di Konser Langit Berdendang
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
SOLO - Penyanyi bersuara emas Putri Ariani yang telah menggemparkan dunia tarik suara internasional beberapa waktu lalu, sukses menghibur warga Solo dalam Konser Musik Langit Berdendang yang digelar di Stadion Manahan Solo, Sabtu 8 Juni 2023

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, turut menghadiri konser tersebut. Ganjar tiba di Stadion Manahan Solo bersama istrinya, Siti Atikoh, tepat sebelum Putri Ariani naik ke atas panggung.

Putri tampil dan membawakan beberapa lagu. Di tengah penampilannya, Ganjar pun naik ke atas panggung untuk menemui Putri. Ribuan penonton yang hadir di Stadion Manahan semakin riuh.

Tak lama, Putri mengajak Ganjar untuk bernyanyi bersama. Keduanya menyanyikan lagu dari band rock kawakan Queen yang berjudul Bohemian Rhapsody. Meski hanya beberapa bagian lirik saja, namun penampilan Putri dan Ganjar mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari seluruh penonton.

"Ada Putri Ariani, perempuan muda Indonesia yang menggemparkan dunia. Tentu Putri ini punya talenta yang luar biasa tapi pasti itu tidak dicapai begitu saja. Ada guru yang hebat ada orang tua yang mendoakan," ujar Ganjar.

