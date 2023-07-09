Bacaleg Perindo Sutrisno Dirikan Gapura di Desa Grawan Rembang

JAKARTA - Mengangkat kearifan lokal tradisi tahunan sedekah bumi di Rembang, Jawa Tengah, bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo mendirikan gapura masuk punden di Desa Grawan, Kecamatan Sumber, Minggu (9/7/2023).

Adapun tradisi tahunan ini merupakan salah satu aset budaya untuk dilestarikan dan bantuan gapura ini merupakan bentuk kepedulian dari Partai Perindo kepada lingkungan sekitar.

Bacaleg Perindo dari Dapil 3 Jawa Tengah, Sutrisno menggandeng kader Perindo di DPD Perindo Rembang menggelar jalan sehat di acara sedekah bumi Desa Grawan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.

Acara ini dimaksudkan untuk mengangkat kearifan lokal dan tradisi tahunan sedekah bumi di desa kelahiran Sutrisno, yang perlu dilestarikan.

"Sumbangan gapura ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada lingkungan," kata Sutrisno di lokasi.

Kemudian acara digelar di sebuah punden yang diyakini warga setempat merupakan tempat berkumpulnya warga pada zaman dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur karena hasil bumi yang melimpah.