Bacaleg Perindo Sutrisno Dirikan Gapura di Kampung Halaman, Ketua RT Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA - Bacaleg Partai Perindo dari Dapil 3 Jawa Tengah, Sutrisno menggandeng kader Perindo di DPD Perindo Rembang menggelar jalan sehat di acara sedekah bumi Desa Grawan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Minggu (9/7/2023).

Acara ini dimaksudkan untuk mengangkat kearifan lokal dan tradisi tahunan sedekah bumi di desa kelahiran Sutrisno, yang perlu dilestarikan.

Mengangkat kearifan lokal tradisi tahunan sedekah bumi di Rembang, Jawa Tengah, Sutrisno pun mendirikan gapura masuk punden di Desa Grawan, Kecamatan Sumber.

Adapun tradisi tahunan ini merupakan salah satu aset budaya untuk dilestarikan dan bantuan gapura ini merupakan bentuk kepedulian dari Partai Perindo kepada lingkungan sekitar.

"Sumbangan gapuro ini sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada lingkungan," kata Sutrisno di lokasi.

Kemudian acara digelar di sebuah punden yang diyakini warga setempat merupakan tempat berkumpulnya warga pada zaman dahulu untuk mengungkapkan rasa syukur karena hasil bumi yang melimpah.

Selain menggelar berbagai acara, Sutrisno yang juga menjabat Kepala Devisi Barisan Jaga Baja DPP Perindo mendirikan gapuro punden brumbung senilai Rp25 juta yang diserahkan kepada Ketua RT setempat.

Ketua RT Wagiman mengucapkan terima kasih atas kepedulian Partai Perindo kepada warganya.