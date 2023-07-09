Advertisement
HOME NEWS JATENG

Berkas Perbaikan Bacaleg Perindo Kendal Diterima dan Dinyatakan Lengkap

Eddie Prayitno , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:10 WIB
Berkas Perbaikan Bacaleg Perindo Kendal Diterima dan Dinyatakan Lengkap
Foto: Eddie Prayitno
A
A
A

KENDAL - DPD Partai Perindo Kendal Jawa Tengah mulai tancap gas untuk memperbaiki berkas pendaftaran Bakal calon legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Kendal. Di hari terakhir perbaikan berkas pendaftaran Bacaleg ini, beberapa nama diganti dan diisi dengan caleg yang lebih kompeten dan dekat dengan masyarakat.

Proses perbaikan berkas pendaftaran Bacaleg ini dilakukan dengan seksama dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sejumlah nama bacaleg diperbaiki dan sebagian lagi diganti dengan nama-nama yang lebih kompeten.

 BACA JUGA:

Ketua DPD Partai Perindo Kendal, Ihwan mengatakan untuk Bacaleg DPRD Kabupaten Kendal diajukan 49 nama. Dia mengakui persiapannya sedikit mendadak karena kepengurusan baru harus memilah lagi nama yang diajukan.

 BACA JUGA:

“Penyerahan berkas perbaikan sedikit lama hingga di hari terakhir karena DPD Partai Perindo kendal harus mencari caleg yang kompeten dan bermasyarakat,” ucap Ihwan, Minggu (9/7/2023).

Halaman:
1 2
      
