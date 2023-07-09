Berkas Bacaleg Lengkap, Perindo Kendal Optimis Raih 6 Kursi DPRD

KENDAL - Berkas perbaikan Bakal calon legislatif (Bacaleg) Partai Perindo Kendal diterima Ketua KPU Kendal Hevi Indah Oktaria, didampingi komisioner dan anggota Bawaslu Kendal. Berkas pebaikan daftar nama Bacaleg dari Partai Perindo diterima dan dinyatakan lengkap.

Ketua DPD Partai Perindo Kendal, Ihwan mengatakan untuk Bacaleg DPRD Kabupaten Kendal diajukan 49 nama. Dia mengakui persiapannya sedikit mendadak karena kepengurusan baru harus memilah lagi nama yang diajukan.

“Penyerahan berkas perbaikan sedikit lama hingga di hari terakhir karena DPD Partai Perindo kendal harus mencari caleg yang kompeten dan bermasyarakat,” ucap Ihwan, Minggu (9/7/2023).

Hal ini dilakukan agar sesuai dengan harapan untuk bisa meraih 6 kursi. Ihwan menambahkan, dengan program yang diusung akan diraih satu dapil satu kursi.

Adapun DPD Partai Perindo Kendal ngebut memperbaiki berkas pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Kendal. Di hari terakhir perbaikan berkas pendaftaran Bacaleg ini, beberapa nama diganti dan diisi dengan caleg yang lebih kompeten dan dekat dengan masyarakat.