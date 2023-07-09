Ganjar Pranowo Gagas Program Tuku Lemah Oleh Omah, Begini Pengakuan Penerima Manfaat

PEMALANG - Masih lekat di benak Eka Listiani, bagaimana rasanya hidup berdesakan di rumah orangtuanya, di Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dia terpaksa tinggal hidup bersama orangtuanya karena tak mempunyai biaya untuk membangun rumah.

"Harus bareng keluarga, sumpek. Diisi enam orang. Suka dukanya saat hidup bareng orangtua," kata perempuan berusia 23 tahun ini, Sabtu 8 Juni 2023.

Namun, hal itu hanyalah masa lalu perempuan asal Dukuh Lor, Desa Tambi, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang ini, kini mempunyai rumah sendiri berkat program Tuku Lemah Oleh Omah yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo.

Eka kini tinggal bersama dengan suaminya Faizin dan putranya yang masih balita. Berkat rumah gratis dari Ganjar, kehidupan keluarganya berubah menjadi lebih baik. Ia bisa lebih tenang membesarkan anaknya, di rumah yang nyaman tanpa harus berdesak-desakan.

Eka dan suami tak pernah menyangka akan mendapatkan bantuan rumah hanya dengan bermodalkan lahan saja. Bahkan, awalnya Eka sempat mengira pemberitahuan dari pemerintah desa tersebut hanya bohong belaka.

"Tidak menyangka, kirain bohongan. Tenyata tidak. Alhamdulillah senang," ungkap Eka yang mengaku sangat bahagia karena akhirnya bisa mempunyai rumah sendiri.