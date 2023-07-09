Advertisement
HOME NEWS JATIM

Relawan Ganjar Wadahi Komunitas untuk Salurkan Hobi ke Arah Positif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |01:23 WIB
Relawan Ganjar Wadahi Komunitas untuk Salurkan Hobi ke Arah Positif
Relawan Ganjar wadahi komunitas salurkan hobi (Foto: Ist/Puteranegara)
A
A
A

JATIM - Lomba kicau burung (gantangan) yang diadakan sukarelawan Ganjar Creasi (Gcreasi) disambut meriah oleh puluhan kicau mania dari berbagai daerah di Kabupaten Sidoarjo.

Ajang kompetisi burung itu berlangsung di wilayah Kelurahan Keboan Sikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (8/7/2023) sore.

Koordinator Gcreasi, Suryo Adi Prakoso mengatakan sejumlah burung yang mengikuti kompetisi itu bakal dinilai oleh lima orang juri. Adapun, instrumen penilaiannya meliputi kemerduan suara, volume, dan lagu.

"Jadi gini, kalau kami dari Gcreasi mewadahi para kicau mania untuk menyalurkan hobinya supaya ke arah yang baik, bagaimana lomba itu yang baik, bagaimana penilaian itu yang baik, terus sportivitas otomatis ketika lomba," ucap Suryo di lokasi.

Suryo mengaku gantangan ini sebagai ajang menjalin silaturahmi, sekaligus mendukung para kicau mania atau pencinta burung menyalurkan hobinya.

Terlebih, menurut dia Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah dengan pencinta burung berkicau yang cukup banyak.

Halaman:
1 2
1 2
      
