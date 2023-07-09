Perahu Hancur Dihantam Ombak, Nelayan Hilang di Perairan Ciujung

CIANJUR - Satu dari dua nelayan yang hilang setelah perahu yang mereka tumpangi terbelah dan hancur saat mencari ikan di perairan Ciujung, Kampung Padang Cikalapa, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur pada Kamis (6/7/2023) lalu berhasil ditemukan.

Korban yang diketahui Zidan (21) warga Kampung Cipakis, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, ditemukan di tepi pantai di daerah Ciselang, Karangsapi, Kecamatan Sindangbarang dalam keadaan tidak bernyawa.

"Saat saya lagi melintas menggunakan perahu, pas melihat di pesisir pantai seperti ada manusia yang lagi tiduran, pas didekati ternyata seseorang tapi kondisinya tidak bernyawa," ujar Latif, salah seorang nelayan yang juga kerabat korban, Sabtu (8/7/2023).

Jasad korban dievakauasi dan dibawa ke Puskesmas Sindangbarang, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara, satu orang nelayan yang diketahui bernama Abdul Aziz, (20) Kampung Cipakis, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur belum ditemukan dan masih dalam pencarian.

Diberitakan sebelumnya, dua dari tiga orang nelayan asal Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, dilaporkan hilang setelah perahu yang mereka tumpangi terbelah dan hancur saat mencari ikan di perairan Ciujung, Kampung Padang Cikalapa, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Cianjur, Kamis 6 Juli 2023.