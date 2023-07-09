Jalannya Diperbaiki, Warga Kampung Seda: Terima Kasih Partai Perindo

Partai Perindo perbaiki jalan di Cianjur bahu membahu bersama warga (Foto: Ricky Susan)

CIANJUR - Ketua RT3/6 Kampung Seda Mukti, Desa Ciharashas, Ahmad Rifai, menyampaikan terima kasih atas bantuan pengecoran jalan lingkungan dari Partai Perindo.

"Alhamdulillah, bisa dilihat sendiri antusias warga begitu kompak mulai dari ngaduk pasir, dan mengangkut ke titik pengecoran jalan," kata Rifai, Sabtu (8/7/2023).

Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan Indonesia Sejahtera itu melakukan pengecoran jalan lingkungan di Kampung Seda Mukti Ciharashas ini kurang lebih 150 meter.

"Sebelum dilakukan pengecoran, akses jalan tersebut jika hujan turun licin dan sangat bahaya, sekarang ketika sudah diperbaiki kami di sini menjadi senang," katanya.

DPD Partai Perindo Kabupaten Cianjur diketahui hadir di tengah-tengah masyarakat, salah satunya dengan memberikan bantuan perbaikan jalan lingkungan di Kampung Seda RT3/6, Desa Ciharashas, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur.

Warga di Kampung Seda ke RTan 3/6 juga kompak dalam proses pengecora. Bahkan, ibu-ibu juga turut andil bantu mengangkut adukan semen.

(Arief Setyadi )