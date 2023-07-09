Cekcok soal Utang, Suami Tega Bunuh Istri di Bandung

BANDUNG - Pria berinisial ID (41), warga Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega membunuh istrinya, RN (51) di kamar rumahnya. Pelaku kesal mengetahui utang korban kepada Bank Emok dan rentenir sebesar Rp2 juta tak kunjung dilunasi.

Padahal, dirinya sudah memberikan uang kepada korban untuk melunasi utang-utang tersebut. Sebelum meregang nyawa, korban sempat terlibat cekcok dengan tersangka tentang utang tersebut.

Namun, karena kesal, tersangka kemudian mendorong korban hingga terjatuh. Tak berhenti sampai di situ, tersangka kemudian menginjak tubuh dan membekap wajah korban dengan menggunakan bantal hingga akhirnya korban tewas.

Sebelum diamankan, tersangka sempat mengunci semua rumah dan mematikan aliran listrik untuk menghilangkan alibi. Kurang dari satu jam setelah korban ditemukan tak bernyawa oleh tetangganya, tersangka yang merupakan suami korban langsung diburu dan diamankan polisi.

Wakapolresta Bandung AKBP Imron Ermawan mengatakan, guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, tersangka ID harus mendekam di balik jeruji besi Mapolresta Bandung.

Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 44 KUHP tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 338 KUHP tentang menghilangkan nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

(Arief Setyadi )