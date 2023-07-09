Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bacaleg DPR Perindo Gelar Fogging di Sukabumi, Langkah Nyata Bantu Masyarakat

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:20 WIB
Bacaleg DPR Perindo Gelar <i>Fogging</i> di Sukabumi, Langkah Nyata Bantu Masyarakat
Perindo gelar fogging di Sukabumi (Foto: MPI)
A
A
A


SUKABUMI - Partai Perindo kembali melakukan aksi nyata membantu masyarakat, dengan menggelar bakti sosial melakukan pencegahan penyakit demam berdarah (BDB) dengan melakukan fogging, di Kampung Cijangkar RT 01/09, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Minggu (9/7/2023).

Kegiatan fogging tersebut diinisiasi oleh Rita Priatna, bakal calon legislatif (bacaleg) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) IV Kota Sukabumi dari Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Rita yang terjun langsung ke lapangan untuk melaksanakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD tersebut, mengaku kegiatan ini untuk mendekatkan dirinya dengan masyarakat, sekaligus untuk mendengar dan menampung aspirasi dari masyarakat.

"Hari ini saya bersama Ketua DPD Partai Perindo Kota Sukabumi, kang Adinda dan para kader semua, sedang mengadakan kegiatan fogging bagi masyarakat di wilayah Cijangkar dan Nanggeleng. Kegiatan ini sangat dirasakan langsung oleh masyarakat untuk memberantas nyamuk penyebab DBD," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia.

Rita menambahkan, masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu, sangat menyambut baik adanya fogging tersebut. Kegiatan ini juga akan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk membuktikan secara nyata bakti kepada masyarakat.

