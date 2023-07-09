Advertisement
HOME NEWS JABAR

Partai Perindo Gelar Fogging di Sukabumi, Warga Ucapkan Terima Kasih

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |15:09 WIB
Partai Perindo Gelar <i>Fogging</i> di Sukabumi, Warga Ucapkan Terima Kasih
Warga berterima kasih Perindo gelar fogging (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Warga Kampung Cijangkar, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, berterima kasih kepada Partai Perindo yang sudah melaksanakan fogging sebagai pencegahan penyakit demam berdarah (DBD) kepada masyarakat, pada Minggu (9/7/2023).

Ketua Posyandu Kutilang RT 03/09, Suhanda (57) mengatakan kegiatan fogging yang dilaksanakan oleh Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini, sangat membantu masyarakat.

"Karena jika sengaja mengajukan ke instansi pemerintah kota, prosedur yang ditempuh akan membutuhkan waktu yang lama dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Kami berterima kasih adanya fogging ini," ujar Suhanda kepada MNC Portal Indonesia.

Warga berharap, lanjut Suhanda, dapat terhindarkan dari bahaya penyakit demam berdarah dan tidak ada lagi kasus tersebut di wilayahnya. Selain itu juga berharap kepada partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo, lebih rutin lagi mengadakan kegiatan ini.

