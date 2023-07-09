Ganjar Muda Padjajaran Hidupkan Kembali Budaya Permainan Bola Api di Garut

GARUT - Relawan Ganjar Pranowo, Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelar pertunjukan permainan bola api di Desa Cimanganten, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

GMP menggandeng sejumlah paguyuban kebudayaan Garut untuk menggelar kegiatan yang dihelat pada Sabtu 8 Juli 2023 malam tersebut.

Koordinator Daerah GMP Kabupaten Garut, Mamad Komarudin menjelaskan bahwa permainan bola api telah menjadi budaya bagi masyarakat Garut.

Lewat pergelaran ini, Mamad berharap bisa menghidupkan kembali budaya permainan bola api yang kini telah jarang dimainkan masyarakat Garut.

"Ini dalam rangka menghidupkan kembali tradisi di masyarakat, yaitu bola api yang hampir punah, karena ini adalah warisan dari leluhur sunda, khususnya di Kabupaten Garut," kata Mamad, dikutip Minggu (9/7/2023).

Selain permainan bola api, sukarelawan GMP juga menyuguhkan sejumlah pertunjukan lainnya untuk masyarakat yang hadir untuk menyaksikan acara tersebut. Mulai dari pencak silat hingga berbagai atraksi menggunakan metode api.

Mamad menuturkan, acara tersebut juga dihadiri banyak ketua paguyuban berbagai kesenian, hingga praktisi kebudayaan Garut

"Ini bukti dukungan dari komunitas seni budaya yang ada di Kabupaten Garut yang Insyaallah akan mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden 2024," katanya.

Lebih lanjut, dia juga berharap agar ke depannya agenda-agenda kebudayaan di Garut bisa mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah maupun pusat. Sehingga kesenian di Garut tetap lestari.