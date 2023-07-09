Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bacaleg Perindo Rita Priatna Siap Berkeliling Sukabumi Serap Aspirasi Masyarakat

Dharma Setiawan , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |16:36 WIB
Bacaleg Perindo Rita Priatna (Foto: MPI)
Bacaleg Perindo Rita Priatna (Foto: MPI)
A
A
A

SUKABUMI - Bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar) IV Kota dan Kabupaten Sukabumi, Rita Priatna akan berkeliling wilayah Sukabumi serap aspirasi dari masyarakat.

Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan daerah kabupaten terluas nomor 2 se-Indonesia, tidak menyurutkan semangat bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk mendatangi dan menampung segala saran dan keluhan yang terjadi di masyarakat.

Bukan hanya mendekatkan diri dengan masyarakat, Rita Priatna juga akan memberikan bakti sosial bagi masyarakat seperti pelaksanaan fogging, pemberian bantuan kepada posyandu, pemberian Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo dan pelaksanaan operasi bibir sumbing kepada masyarakat pra sejahtera.

"Selain fogging nanti kita ada bantuan untuk posyandu, bantuan kepada ibu-ibu. Sekarang kita sudah merinci apa saja keperluan mereka selain kebutuhan pokok. Kita harus terjun langsung ke masyarakat sebagai bukti nyata," ujar Rita kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (9/7/2023) di sela acara fogging di Kampung Cijangkar, Kota Sukabumi.

Rita mengaku, dirinya saat ini sudah dekat dengan ibu-ibu dan warga yang ada di wilayah Sukabumi. Selain itu juga Rita yang ikut gencar mensosialisasikan manfaat KTA Partai Perindo bagi anggotanya, melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan program unggulannya yang akan diusungnya ketika nanti terpilih menjadi anggota legislatif.

Halaman:
1 2
      
