Abdul Khaliq Kunjungi Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon Dorong Santri Menggeluti UMKM

CIREBON - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/7/2023).

Dalam kunjungannya itu, Abdul Khaliq menggelar pertemuannya dengan para alumni pesantren dan santri. Ia pun mendorong agar mempergeluti bisnis dibidang UMKM.

Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM di ponpes dapat menciptakan usaha dan lapangan kerja dengan menjadi konten kreator yang membawa manfaat bagi orang banyak.

Setibanya di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Abdul Khaliq langsung menyapa ratusan alumni santri dan santriwati.

Ia mengatakan bahwa pesantren merupakan entitas pendidikan mempunyai jasa besar terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Abdul Khaliq menjelaskan program besar yang dibawanya merupakan gerakan usaha kreatif bagi santri salah satunya menggeluti dibidang UMKM.

"Santri menjadi tonggak dalam memajukan usaha karena pengetahuan yang luas tentang khasanah Islam," ujarnya.

Tak hanya menjadi pelakunya UMKM, kata dia, santri dengan segala pengetahuannya juga dinilai dapat cepat adaptasi dengan era digitalisasi.