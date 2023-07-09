Abdul Khaliq: Perindo Dorong Santri Jadi Pelaku UMKM dengan Berikan Modal dan Gerobak

CIREBON - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyatakan bahwa pihaknya mendorong para santri bisa menjadi pelaku UMKM dengan memberikan modal dan bantuan gerobak Perindo.

Hal itu disampaikan Abdul Khaliq saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/7/2023).

Dalam kunjungannya itu, Abdul Khaliq menggelar pertemuannya dengan para alumni pesantren dan santri. Ia pun mendorong agar mempergeluti bisnis dibidang UMKM.

Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM di ponpes dapat menciptakan usaha dan lapangan kerja. Selain itu, santri juga bisa menjadi konten kreator yang membawa manfaat bagi orang banyak.

Ia mengatakan bahwa pesantren merupakan entitas pendidikan mempunyai jasa besar terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Abdul Khaliq menjelaskan program besar yang dibawanya merupakan gerakan usaha kreatif bagi santri salah satunya menggeluti dibidang UMKM.

"Santri menjadi tonggak dalam memajukan usaha karena pengetahuan yang luas tentang khasanah Islam," ujarnya.