INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Abdul Khaliq: Perindo Dorong Santri Jadi Pelaku UMKM dengan Berikan Modal dan Gerobak

Toiskandar , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |17:19 WIB
Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad (Foto: MPI)
Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad (Foto: MPI)
A
A
A

CIREBON - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyatakan bahwa pihaknya mendorong para santri bisa menjadi pelaku UMKM dengan memberikan modal dan bantuan gerobak Perindo.

Hal itu disampaikan Abdul Khaliq saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/7/2023).

Dalam kunjungannya itu, Abdul Khaliq menggelar pertemuannya dengan para alumni pesantren dan santri. Ia pun mendorong agar mempergeluti bisnis dibidang UMKM.

Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM di ponpes dapat menciptakan usaha dan lapangan kerja. Selain itu, santri juga bisa menjadi konten kreator yang membawa manfaat bagi orang banyak.

Ia mengatakan bahwa pesantren merupakan entitas pendidikan mempunyai jasa besar terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Abdul Khaliq menjelaskan program besar yang dibawanya merupakan gerakan usaha kreatif bagi santri salah satunya menggeluti dibidang UMKM.

"Santri menjadi tonggak dalam memajukan usaha karena pengetahuan yang luas tentang khasanah Islam," ujarnya.

