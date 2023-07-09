Bertemu Abdul Khaliq, Alumnus Ponpes Babakan Ciwaringin Dorong Santri Jadi Pelaku UMKM

CIREBON - Alumnus Ponpes Babakan Ciwaringin, Muhammad Sholihin berharap para santri dan alumni mampu menjadi pelaku UMKM dan konten kreator yang rahmatan lil'alamin.

Kata dia, dengan begitu santri bisa menciptakan lapangan kerja yang bermanfaat bagi orang banyak.

"Dengan begitu santri tak hanya membuat lapangan kerja bagi dirinya namun juga bermanfaat dengan membuka lapangan kerja bagi orang di sekitarnya," kata dia saat bertemu Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad, Minggu (9/7/2023).

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyatakan bahwa pihaknya mendorong para santri bisa menjadi pelaku UMKM dengan memberikan modal dan bantuan gerobak Perindo.

BACA JUGA: Abdul Khaliq Kunjungi Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon Dorong Santri Menggeluti UMKM

Hal itu disampaikan Abdul Khaliq saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Rita Priatna Siap Berkeliling Sukabumi Serap Aspirasi Masyarakat

Dalam kunjungannya itu, Abdul Khaliq menggelar pertemuannya dengan para alumni pesantren dan santri. Ia pun mendorong agar mempergeluti bisnis dibidang UMKM.

Sehingga diharapkan dengan adanya UMKM di ponpes dapat menciptakan usaha dan lapangan kerja. Selain itu santri juga bisa menjadi konten kreator yang membawa manfaat bagi orang banyak.