Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Tuan Guru Ganjar Beri Pengetahuan Seputar Sujud Tilawah ke Masyarakat Tebing Tinggi

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Minggu, 09 Juli 2023 |14:45 WIB
Tuan Guru Ganjar Beri Pengetahuan Seputar Sujud Tilawah ke Masyarakat Tebing Tinggi
Relawan Ganjar Beri Edukasi Warga Sumatera Utara
A
A
A

TEBING TINGGI- Relawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara bersama Majelis Taklim Islamiyah, menggelar zikir dan praktik sholat tilawah di Lingkungan IV, Kelurahan Brohol, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

“Kami di sini melaksanakan kegiatan edukasi keagamaan mengenai tentang praktek atau simulasi tentang sujud tilawah,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) TGS Ganjar Sumatera Utara, Zulpi Andika, Minggu (9/7/2023).

TGS Ganjar memberikan pengetahuan seputar sujud tilawah. Salah satu Tuan Guru menyampaikan sujud tilawah merupakan gerakan yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah.

Tuan Guru juga menyampaikan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam dan luar salat. Jika dilakukan di dalam salat, sujud dilakukan mengikuti imam.

Selain memberikan pengetahuan tersebut, TGS Ganjar Sumatera Utara juga mempraktekkan gerakan sujud sesuai syariat Islam.

Selanjutnya, Tuan Guru melantunkan doa dalam sujud tilawah yang didengarkan dengan seksama oleh masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat terutama kaum ibu-ibu sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka senang diberikan pemahaman keagaamaan dan dipelajari,” kata Zulpi.

Kegiatan ini kata dia, bertujuan untuk mengedukasi sekaligus mengingatkan sesama untuk tak lupa beribadah. Sehingga pihaknya berkomitmen terus mendatangi masyarakat dan saling mengingatkan.

“Pekan ke depan kami akan mengedukasi materi-materi lain seperti sujud sahwi dan lain sebagainya. Ini akan kami terus laksanakan agar masyarakat bisa memahami konteks keilmuan ibadah seperti ini,” katanya.

Zulpi berharap, ilmu yang telah diberikan dapat dipraktekkan dalam ibadah sehari-hari. Karena, sebaik-baiknya ibadah adalah yang sempurna.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement