Tuan Guru Ganjar Beri Pengetahuan Seputar Sujud Tilawah ke Masyarakat Tebing Tinggi

TEBING TINGGI- Relawan Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Sumatera Utara bersama Majelis Taklim Islamiyah, menggelar zikir dan praktik sholat tilawah di Lingkungan IV, Kelurahan Brohol, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara.

“Kami di sini melaksanakan kegiatan edukasi keagamaan mengenai tentang praktek atau simulasi tentang sujud tilawah,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) TGS Ganjar Sumatera Utara, Zulpi Andika, Minggu (9/7/2023).

TGS Ganjar memberikan pengetahuan seputar sujud tilawah. Salah satu Tuan Guru menyampaikan sujud tilawah merupakan gerakan yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah.

Tuan Guru juga menyampaikan sujud tilawah bisa dilakukan di dalam dan luar salat. Jika dilakukan di dalam salat, sujud dilakukan mengikuti imam.

Selain memberikan pengetahuan tersebut, TGS Ganjar Sumatera Utara juga mempraktekkan gerakan sujud sesuai syariat Islam.

Selanjutnya, Tuan Guru melantunkan doa dalam sujud tilawah yang didengarkan dengan seksama oleh masyarakat.

“Alhamdulillah masyarakat terutama kaum ibu-ibu sangat antusias dengan kegiatan ini. Mereka senang diberikan pemahaman keagaamaan dan dipelajari,” kata Zulpi.

Kegiatan ini kata dia, bertujuan untuk mengedukasi sekaligus mengingatkan sesama untuk tak lupa beribadah. Sehingga pihaknya berkomitmen terus mendatangi masyarakat dan saling mengingatkan.

“Pekan ke depan kami akan mengedukasi materi-materi lain seperti sujud sahwi dan lain sebagainya. Ini akan kami terus laksanakan agar masyarakat bisa memahami konteks keilmuan ibadah seperti ini,” katanya.

Zulpi berharap, ilmu yang telah diberikan dapat dipraktekkan dalam ibadah sehari-hari. Karena, sebaik-baiknya ibadah adalah yang sempurna.