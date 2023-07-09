Gempa M3,6 Guncang Luwu Timur Sulsel

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,6 mengguncang Luwu Tumur, Sulsel, pukul 13:14 WIB, Minggu (9/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 2.44 LS, 121.23 BT atau 17 Km Timur Laut Luwu Timur, Sulsel. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

