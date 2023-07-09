Septic Tank Kamar Kos di Wajo Meledak, Diduga Penghuni Merokok saat BAB

WAJO - Sebuah kamar kos di Jalan Angrek Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, meledak membuat seluruh ruangan dan dinding porak poranda. Bahkan satu orang penghuni kos mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit, Jumat 7 Juli 2023 malam.

Pihak Polres Wajo telah melakukan dua kali oleh tkp untuk memastikan penyebab terjadinya ledakan tersebut.

Kapolres Wajo AKBP Fathur Rahman mengatakan, dari hasil oleh TKP, pihak kepolisian menyimpulkan penyebab terjadinya ledakan akibat kebocoran gas alam dari lubang septic tank.

“Gas merembes ke permukaan tanah dan masuk kamar mandi. Penghuni kos merokok dalam kamar mandi saat BAB,” ucapnya, Minggu (9/7/2023).

Akibat ledakan tersebut, tiga kamar kos porak poranda dan satu orang mengalami luka bakar sehingga dilarikan ke rumah sakit.

(Qur'anul Hidayat)