HOME NEWS INTERNATIONAL

Khawatir Keberadaan Wagner, Polandia Pindahkan Pasukan ke Perbatasan Timur

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |05:36 WIB
Khawatir Keberadaan Wagner, Polandia Pindahkan Pasukan ke Perbatasan Timur
Foto: Reuters.
WARSAWA - Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak, Sabtu (8/7/2023), mengatakan pihaknya mulai memindahkan lebih dari 1.000 tentara ke timur negara tersebut menyusul kekhawatiran bahwa kehadiran tentara bayaran Rusia, Wagner, di Belarusia dapat meningkatkan ketegangan di perbatasan.

Keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menawarkan pasukan pimpinan Yevgeny Prigozhin pindah ke Belarus telah menyebabkan kecemasan di antara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) timur. Kehadiran pasukan itu disebut berpotensi menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar di wilayah tersebut.

"Lebih dari 1.000 tentara dan hampir 200 unit peralatan dari Brigade Mekanik ke-12 dan ke-17 mulai bergerak ke timur negara itu," cuit Mariusz Blaszczak di Twitter sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

"(Tindakan) ini adalah demonstrasi kesiapan kami untuk menanggapi upaya destabilisasi di dekat perbatasan negara kami."

Minggu lalu Polandia mengatakan akan mengirim 500 polisi untuk meningkatkan keamanan di perbatasannya dengan Belarusia.

