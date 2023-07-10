Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Danau Paling Berhantu di AS, Telah Renggut 700 Nyawa Sejak 1956

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:46 WIB
Misteri Danau Paling Berhantu di AS, Telah Renggut 700 Nyawa Sejak 1956
Foto: Getty Images.
GEORGIA - Sebuah danau di Georgia utara, Amerika Serikat (AS), telah mendapatkan reputasi menakutkan yang memicu kehebohan supranatural dalam beberapa tahun terakhir.

Danau Lanier adalah danau buatan yang dibangun di atas kota dan kuburan di daerah dengan masa lalu rasial yang bermasalah.

BACA JUGA:

Penumpang Wanita Ngotot Minta Turun dari Pesawat karena Lihat Hantu, Penerbangan Delay! 

Dinamai setelah penulis, penyair, musisi, dan veteran tentara Konfederasi Sidney Lanier, danau ini terletak 40 mil (sekira 64 km) timur laut Atlanta antara kota Cumming, Gainesville, dan Buford di Georgia.

Dilansir Unilad, danau itu dibuat pada 1950-an sebagai bagian dari Undang-Undang Sungai dan Pelabuhan, yang bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat saluran air di seluruh Amerika Serikat.

Meskipun dibangun untuk melayani komunitas Atlanta yang membutuhkan sumber air dan pembangkit listrik tenaga air, pembuatan danau itu dinodai oleh ketidakadilan sosial dan strategi konstruksi yang mengganggu yang membuat penduduk setempat mengungsi untuk memberi ruang bagi badan air.

Topik Artikel :
Kisah Misteri Amerika Serikat
