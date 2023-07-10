Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Korea Utara Acam Tembak Jatuh Pesawat Mata-Mata AS jika Langgar Batas Wilayah

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |16:00 WIB
Korea Utara Acam Tembak Jatuh Pesawat Mata-Mata AS jika Langgar Batas Wilayah
Korut ancam tembak jatuh pesawat mata-mata AS jika langgar batas wilayah (Foto: Reuters)
A
A
A

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menuduh Amerika Serikat (AS) melanggar wilayah udaranya pada hari senin (10/7/2023) karena melakukan penerbangan pengintaian. Korea Utara memperingatkan As jika pesawat tersebut dapat ditembak jatuh.

Dilansir dari Reuters, Senin (10/7/2023) seorang juru bicara Kementrian Pertahanan Nasional Korea Utara yang namanya tidak disebutkan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA) mengatakan, tindakan militer provokatif oleh Amerika Serikat membawa semenanjung Korea lebih dekat ke konflik nuklir.

Dalam laporan tersebut juga dikatakan jika penggunaan pesawat pengintai dan drone milik AS serta pernyataan bahwa Washington meningkatkan ketegangan dengan mengirim kapal selam nuklir di dekat semenanjung Korea.

"Tidak ada jaminan bahwa kecelakaan yang mengejutkan seperti jatuhnya pesawat pengintai strategis Angkatan Udara AS tidak akan terjadi di perairan timur Korea,” kata juru bicara itu.

Pernyataan tersebut mengutip insiden sebelumnya dimana Korea Utara menembak jatuh atau mencegat pesawat AS di perbatasan dengan Korea Selatan dan di lepas pantai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/18/3176098/parade_militer_korut-v0AD_large.jpg
Korea Utara Gelar Parade Militer Besar-Besaran, Pamer Rudal Antarbenua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/18/3169733/korea_utara-gXMm_large.jpg
Korea Utara Eksekusi Mati Penduduk Sebarkan Film Asing hingga Drama Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165039/kim_jong_un-1VX3_large.jpg
Jelang Pertemuan Presiden AS-Korsel, Kim Jong-un Pantau Penembakan Rudal Pertahanan Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/18/3145333/hacker-iAxG_large.jpg
Internet di Korea Utara Lumpuh, Gara-Gara Serangan Siber?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/18/3142450/golden_dome-8ceK_large.jpg
Peringatkan AS, Korut Nilai Kubah Emas Bisa Picu Perlombaan Senjata Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141835/kecelakaan_kapal_perang-wrZE_large.jpg
Kim Jong-un Murka Kapal Perang Kecelakaan saat Diluncurkan, Pejabat Ditahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement