Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Polandia Tangkap Mata-Mata Rusia, Total Jadi 15 Orang yang Diselidiki

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:00 WIB
Polandia Tangkap Mata-Mata Rusia, Total Jadi 15 Orang yang Diselidiki
Ilustrasi mata-mata (Foto: Okezone)
A
A
A

WARSAWA - Polandia menangkap lagi seorang anggota jaringan mata-mata Rusia sehingga jumlah orang yang diselidiki bertambah menjadi 15 orang.

Negara yang telah menjadi pusat pemasokan senjata Barat untuk Ukraina itu menjadi target utama mata-mata Rusia. Polandia menuding Rusia berupaya mendestabilisasi mereka.

"Badan Keamanan Internal kembali menangkap anggota jaringan mata-mata yang bekerja untuk badan intelijen Rusia," terang Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski melalui Twitter pada Senin (10/7/2023), dikutip Antara.

"Tersangka terus mengawasi fasilitas militer dan pelabuhan. Dia secara sistematis dibayar oleh Rusia,” lanjutnya.

Kedutaan Besar Rusia di Warsawa enggan mengomentari masalah ini.

Bulan lalu Polandia menangkap seorang pemain hoki es profesional Rusia lantaran diduga melakukan kegiatan mata-mata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/18/3031460/korsel-dituding-beli-drone-dari-polandia-untuk-perluas-hubungan-pembelian-senjata-8NUcFcKTls.jpg
Korsel Dituding Beli Drone dari Polandia untuk Perluas Hubungan Pembelian Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/18/2987840/polandia-tuntut-penjelasan-usai-tuduh-serangan-rudal-rusia-masuk-wilayah-udaranya-lC3gdoiJTQ.jpg
Polandia Tuntut Penjelasan Usai Tuduh Serangan Rudal Rusia Masuk Wilayah Udaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/18/2977286/polandia-tahan-warga-rusia-yang-dituduh-anggota-isis-CiQJrtOYHO.jpg
Polandia Tahan Warga Rusia yang Dituduh Anggota ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/08/18/2951413/kisah-bangsawan-polandia-yang-jadi-mata-mata-favorit-winston-churchill-ux0Cc63Agd.jpg
Kisah Bangsawan Polandia yang Jadi Mata-Mata Favorit Winston Churchill
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937505/donald-tusk-ditunjuk-jadi-baru-pm-polandia-FYPbgreC1u.jpg
Donald Tusk Ditunjuk Jadi Baru PM Polandia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/18/2907817/uskup-polandia-mengundurkan-diri-setelah-terlibat-skandal-pesta-seks-di-gereja-XivqHiljx6.jpg
Uskup Polandia Mengundurkan Diri Setelah Terlibat Skandal Pesta Seks di Gereja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement