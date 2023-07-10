Polandia Tangkap Mata-Mata Rusia, Total Jadi 15 Orang yang Diselidiki

WARSAWA - Polandia menangkap lagi seorang anggota jaringan mata-mata Rusia sehingga jumlah orang yang diselidiki bertambah menjadi 15 orang.

Negara yang telah menjadi pusat pemasokan senjata Barat untuk Ukraina itu menjadi target utama mata-mata Rusia. Polandia menuding Rusia berupaya mendestabilisasi mereka.

"Badan Keamanan Internal kembali menangkap anggota jaringan mata-mata yang bekerja untuk badan intelijen Rusia," terang Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski melalui Twitter pada Senin (10/7/2023), dikutip Antara.

"Tersangka terus mengawasi fasilitas militer dan pelabuhan. Dia secara sistematis dibayar oleh Rusia,” lanjutnya.

Kedutaan Besar Rusia di Warsawa enggan mengomentari masalah ini.

Bulan lalu Polandia menangkap seorang pemain hoki es profesional Rusia lantaran diduga melakukan kegiatan mata-mata.