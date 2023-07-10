Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hubungi Erdogan, Biden Sampaikan Dukungan Bagi Swedia untuk Jadi Anggota NATO

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |18:22 WIB
Hubungi Erdogan, Biden Sampaikan Dukungan Bagi Swedia untuk Jadi Anggota NATO
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS Joe Biden (Foto: Reuters)
A
A
A

TURKI - Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Minggu (9/7/2023) untuk membahas upaya Swedia menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyampaikan keinginannya untuk melihat Swedia bergabung dengan aliansi Barat itu secepat mungkin.

Dikutip VOA, Turki dan Hungaria adalah dua negara yang menjadi batu sandungan bagi Swedia untuk menjadi anggota NATO. Negara yang ingin bergabung dengan aliansi tersebut memerlukan persetujuan bulat dari seluruh anggota aliansi itu untuk dapat bergabung menjadi anggota baru.

Secara terpisah Direktorat Komunikasi Kepresidenan Turki mengatakan bahwa dalam pembicaraan telepon itu, Erdogan memberi tahu Biden bahwa Swedia telah mengambil langkah-langkah ke arah yang benar bagi Turki untuk meratifikasi proposal keanggotaannya. Hal tersebut merujuk pada undang-undang anti-terorisme yang disahkan Swedia. Tetapi Erdogan menggarisbawahi bahwa langkah-langkah itu tidak berguna karena para pendukung Partai Pekerja Kurdi (PKK) tetap melanjutkan demonstrasi di Swedia.

Kantor Kepresidenan Turki menambahkan bahwa para pemimpin negara-negara anggota NATO setuju untuk melangsungkan pertemuan tatap muka di Vilnius, Lituania, mulai 11 Juli ini untuk membahas hubungan bilateral dan berbagai masalah regional secara rinci.

Dalam pertemuan para menteri luar negeri anggota NATO pada Kamis (6/7/2023) lalu, Swedia gagal meyakinkan Turki untuk mencabut ketikdaksetujuannya, karena Turki masih menghendaki lebih banyak tindakan yang diambil untuk melawan terorisme.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127768/bunker_di_swedia-CJoa_large.jpg
Khawatir Perang, Swedia Siapkan Bunker Nuklir untuk 7 Juta Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/18/3109314/salwan_momika-MGNf_large.jpg
Pembakar Alquran Salwan Momika Tewas Ditembak saat Live TikTok, Swedia Tuding Keterlibatan Asing 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/26/18/3107921/siswa_belajar-oI6D_large.jpg
Pemerintah Swedia Kembali Adopsi Buku Cetak Warisan Ilmu Pengetahuan Klasik dalam Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/18/2980650/jadi-anggota-ke-32-swedia-resmi-bergabung-dengan-nato-i2kIcLh4QY.jpg
Jadi Anggota ke-32, Swedia Resmi Bergabung dengan NATO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/18/2959869/mengapa-jumlah-pulau-di-swedia-sampai-200-000-pulau-VCVg43BBy3.jpg
Mengapa Jumlah Pulau di Swedia Sampai 200.000 Pulau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/18/2953311/peringatan-perang-panglima-militer-swedia-picu-kekhawatiran-masyarakat-wae3K9xIs2.jpg
Peringatan Perang Panglima Militer Swedia Picu Kekhawatiran Masyarakat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement