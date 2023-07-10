Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kabar Baik, Belanda Kembalikan Ratusan Harta Karun Rampasan Era Kolonial ke Indonesia

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:27 WIB
Kabar Baik, Belanda Kembalikan Ratusan Harta Karun Rampasan Era Kolonial ke Indonesia
Ilustrasi. (Foto: Antara)
A
A
A

LEIDEN - Belanda akan menyerahkan kembali ratusan artefak era kolonial ke Indonesia dan Sri Lanka. Peninggalan sejarah tersebut di antaranya berupa harta karun dan meriam perunggu bertatahkan permata. Pernyataan itu disampaikan otoritas Belanda pada Kamis 6 Juli 2023.

Wakil Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Gunay Uslu mengatakan, keputusan Den Haag untuk mengembalikan sekitar 478 objek itu sejalan dengan rekomendasi komisi yang ditunjuk pemerintah pada tahun lalu.

 BACA JUGA:

Komisi tersebut melakukan investigasi atas benda-benda sejarah kuno yang sekarang dipajang di museum di Belanda. Artefak tersebut diambil dari negara-negara bekas jajahannya secara ilegal pada era kolonial.

"Rekomendasi ini merupakan tonggak sejarah dalam menangani koleksi dari konteks kolonial," kata Gunay, dikutip dari VOA Indonesia, Senin (10/7/2023).

Halaman:
1 2
      
