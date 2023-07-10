Tak Terima Ditegur, Sekelompok Pemuda Keroyok Bapak Kos hingga Terluka

DENPASAR - Tak terima ditegur bapak kos karena ribut tengah malam, sekelompok pemuda yang tengah menenggak minuman keras (miras) tega mengeroyok dan menebas tuan rumah hingga mengalami sejumlah luka senjata tajam.

Peritiwa tersebut terjadi di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Gunung Talang II Denpasar Barat. Sebanyak 11 orang pelaku yang saat itu sedang merayakan ulang tahun salah satu tersangka.

Mereka pesta miras sambil berkaraoke hingga tengah malam. Kemudian, ditegur bapak kos untuk tidak ribut dan para tersangka tersinggung hingga melakukan pengeroyokan dan menebas korban dengan senjata tajam.

Dua hari pasca kejadian, tujuh dari 11 pelaku berhasil diringkus Polsek Denpasar Barat, di-back up Polresta Denpasar. Para tersangka yakni, AAM (23), TD (23), YM (25), IJL (22), IM im (22), VM (19) dan ALM (25).

Sementara empat pelaku lainnya yakni Darma, Adi Putra, Polce dan Alfred masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti atas tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Mereka dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KUHP diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

(Arief Setyadi )