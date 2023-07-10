Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Tak Terima Ditegur, Sekelompok Pemuda Keroyok Bapak Kos hingga Terluka

Indira Arri , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |03:30 WIB
Tak Terima Ditegur, Sekelompok Pemuda Keroyok Bapak Kos hingga Terluka
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

DENPASAR - Tak terima ditegur bapak kos karena ribut tengah malam, sekelompok pemuda yang tengah menenggak minuman keras (miras) tega mengeroyok dan menebas tuan rumah hingga mengalami sejumlah luka senjata tajam.

Peritiwa tersebut terjadi di sebuah kos-kosan di kawasan Jalan Gunung Talang II Denpasar Barat. Sebanyak 11 orang pelaku yang saat itu sedang merayakan ulang tahun salah satu tersangka.

Mereka pesta miras sambil berkaraoke hingga tengah malam. Kemudian, ditegur bapak kos untuk tidak ribut dan para tersangka tersinggung hingga melakukan pengeroyokan dan menebas korban dengan senjata tajam.

Dua hari pasca kejadian, tujuh dari 11 pelaku berhasil diringkus Polsek Denpasar Barat, di-back up Polresta Denpasar. Para tersangka yakni, AAM (23), TD (23), YM (25), IJL (22), IM im (22), VM (19) dan ALM (25).

Sementara empat pelaku lainnya yakni Darma, Adi Putra, Polce dan Alfred masih dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Bambang Yugo Pamungkas mengatakan, selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti atas tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para pelaku. Mereka dijerat dengan Pasal 170 Ayat (1) dan (2) KUHP diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bali miras Pengeroyokan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037/pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164721/pengeroyokan-nrNQ_large.jpg
Sudah Tetapkan 4 Tersangka, Polisi Masih Buru Pelaku Lain Pengeroyokan Wartawan dan Humas KLH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161679/pengeroyokan-hC0k_large.jpg
Cekcok Pemotor di Bogor Berujung Pengeroyokan, Diduga Akibat Berdempetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/338/3159635/pengeroyokan-zNMy_large.jpg
Brutal! Gegara Sampah, Belasan Pengamen Keroyok dan Tusuk Pemuda di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/525/3154516/pengeroyokan-xrDN_large.jpg
Viral Pendekar PSHT Keroyok Warga di Depan Itenas Bandung, 4 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/519/3151392/fadhol-3hEz_large.jpg
Fakta Terbaru Pengeroyokan Perwira TNI AL di Malang, Pelaku Diduga 15 Orang 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement