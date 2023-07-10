Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Kebakaran di Dekat Stasiun Duri, 1 Tewas Ratusan Warga Lain Mengungsi

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:11 WIB
5 Fakta Kebakaran di Dekat Stasiun Duri, 1 Tewas Ratusan Warga Lain Mengungsi
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di kawasan pemukiman penduduk dekat Stasiun Duri, Gang Trikora, RT 08/RW 05, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (8/7/2023) kemarin petang.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Satu Orang Tewas

Akibat peristiwa itu, 2 orang terluka dan 1 orang meninggal dunia.

"1 korban meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, 2 orang mengalami luka-luka," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji pada wartawan, Minggu (9/7/2023).

Menurutnya, dua orang luka bernama Adit (24) merupakan PPSU Pasar Baru, Adit mengalami luka ringan di kaki, dia terluka bakar karena menginjak bara api, yang mana telah ditangani PMI. Lalu, Abi Sudrajat (50) selalu Ketua RT 02, yang mana dia terluka sobek di tangan terkena pecahan beling, Abi sudah di arahkan ke Puskesmas Kecamatan Tambora untuk dijahit.

2. Korban Meninggal karena Sesak Nafas

Sedangkan korban meninggal bernama Afriyanto (30), yang mana dia meninggal dunia dalam perjalanan ke Puskesmas Kecamatan Tambora lantaran mengalami sesak nafas.

3. Kebakaran Diduga Akibat Korsleting Listrik

Adapun penyebab kebakaran tersebut dugaan sementara karena adanya korsleting listrik.

"Dugaan sementara konsleting listrik RT 08/RW 05. Kerugian sedang dalam pendataan," tuturnya.

Topik Artikel :
Kebakaran Duri kebakaran
