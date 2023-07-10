Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tabrak Kios Durian, Truk Beton Terguling Timpa Penjualnya hingga Tewas Mengenaskan

Frendy Christian , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |04:30 WIB
Tabrak Kios Durian, Truk Beton Terguling Timpa Penjualnya hingga Tewas Mengenaskan
Ilustrasi (Foto: Ist)
A
A
A

MAMUJU - Seorang warga, Arman (40) di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat tewas dengan kondisi mengenaskan lantaran tertimpa truk yang terguling di sisi jalan.

Petugas Basarnas yang dikerahkan ke lokasi kejadian sempat kewalahan mengevakuasi tubuh korban yang tertimpa badan truk bermuatan beton. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 7 Juli 2023 malam.

Pria yang diketahui berprofesi sebagai penjual buah durian di bahu jalan ini tewas lantaran tertimpa badan truk yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Sulawesi, Desa Saletto, Kecamatan Mamuju.

Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban lantaran tubuhnya tertimpa badan truk bermuatan beton seberat puluhan ton.

Jenazah korban akhirnya berhasil dievakuasi setelah lebih enam jam lamanya petugas berjibaku menggunakan bantuan alat khusus. Jenazah korban lalu dievakuasi ke rumah duka untuk kepentingan lebih lanjut.

Komandan Tim Basarnas Mamuju Agung Hutomo mengatakan, diduga kuat truk terguling lantaran remnya blong hingga menghantam lapak penjual durian di sisi jalan dan menewaskan Arman yang saat itu sedang menunggu pembeli.

(Arief Setyadi )

      
