Gempa M4,8 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,8 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), pukul 20:01 WIB, Senin (10/7/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 10.31 LU, 125.25 BT atau 718 Km Barat Laut Melonguane, Sulut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

