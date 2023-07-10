Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hujan Diperkirakan Guyur Sejumlah Wilayah DIY, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |07:42 WIB
Hujan Diperkirakan Guyur Sejumlah Wilayah DIY, BMKG Ingatkan Potensi Gelombang Tinggi
BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi di DIY. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY menyebut ada potensi hujan sedang di sejumlah wilayah di DIY pada Senin (10/7/2023) siang hingga sore. BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY.

Secara umum kondisi cuaca pada pagi hari bakal cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari berpotensi potensi hujan sedang di Sleman, Kulon Progo bagian utara.

Potensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Kulon Progo bagian selatan, Bantul dan Gunungkidul bagian selatan. Malam hari cerah berawan dan Selasa (11/7/2023) dini hari akan cerah berawan.

Suhu udara berkisar 21 - 30 °C dengan kelembapan udara 71 - 96 %. Angin bertiup dari timur - Selatan dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

Tinggi gelombang di perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 – 4,0 m atau kategori tinggi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
