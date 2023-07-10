Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Viral Pengemis Lumpuh di Sarkem Tiba-Tiba Sehat Berjalan, Tuai Hujatan Warga

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |21:52 WIB
Viral Pengemis Lumpuh di Sarkem Tiba-Tiba Sehat Berjalan, Tuai Hujatan Warga
Pengemis pura-pura lumpuh. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video yang menunjukkan aksi pura-pura lumpuh alias tidak bisa jalan yang dilakukan oleh seorang pengemis di kawasan Pasar Kembang Yogyakarta, belakangan viral di media sosial. Wargapun menghujat aksi yang dilakukan oleh pengemis lelaki tersebut.

Rekaman CCTV yang viral di media sosial tersebut ada dua bagian. Di mana bagian pertama memperlihatkan seorang lelaki diantar menggunakan sepeda motor oleh seseorang. Pria tersebut kemudian menyeberang jalan dan sedikit menyusuri trotoar.

BACA JUGA:

Cerita Pengemis di Pati Habiskan Uang Hasil Minta-Minta untuk Karaoke dan Joget Bareng LC 

Pria tersebut kemudian duduk bersimpuh sembari mengangkat tangannya meminta-minta di sebelah tembok seolah tidak bisa berjalan.

Kemudian di bagian kedua memperlihatkan lelaki tersebut tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju seseorang yang menjemputnya menggunakan sepeda motor. Keduanya meninggalkan lokasi mengemis sebelumnya.

Perilaku pengemis yang mengelabui banyak orang ini lantas mengundang berbagai komentar dari warganet. Mereka menyesalkan dan bahkan menghujat aksi tersebut. 

BACA JUGA:

Ini Perbedaan Pengemis di Jepang Dengan Negara Lain 

Kasi Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasana Raharja mengakui pihaknya langsung menindaklanjuti aksi tersebut. Minggu (9/7/2023) kemarin, pengemis tersebut langsung diamankan oleh jajaran Polsek Gedongtengen.

"Kita lakukan pembinaan kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Pengemis itu diperiksa di Mapolsek Gedongtengen. Pengemis yang berpura-pura lumpuh ini bernama Agus Prasetyo warga Banguntapan, Kabupaten Bantul. Namun yang bersangkutan tidak mengantongi kartu identitas.

Polisi juga memberitahu kepada yang bersangkutan jika aksinya tersebut terekam kamera dan viral. Pelaku kemudian diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penipuan yogyakarta viral pengemis
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/525/3161084/pengemis-bPqB_large.jpg
Polres Cirebon Kota Tertibkan Pengemis Berkedok Sedekah di Pemakaman Sunan Gunung Jati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/338/3013053/masih-ingat-emak-emak-mengemis-sambil-marah-marah-begini-kondisinya-sekarang-NY8eWv6OYD.jpg
Masih Ingat Emak-Emak Mengemis Sambil Marah-Marah? Begini Kondisinya Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/338/2899633/pocong-hingga-kuntilanak-ngemis-di-depok-bikin-resah-warga-jujE1mOsvd.jpg
Pocong hingga Kuntilanak Ngemis di Depok, Bikin Resah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/338/2875152/pengemis-di-bogor-yang-bawa-uang-puluhan-juta-dijemput-keluarganya-cx2yeYHBvZ.jpg
Pengemis di Bogor yang Bawa Uang Puluhan Juta Dijemput Keluarganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/338/2874886/wow-pengemis-di-bogor-bawa-duit-rp50-juta-TynvqSO13P.jpg
Wow! Pengemis di Bogor Bawa Duit Rp50 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/340/2851594/koordinator-pengamen-cilik-ditangkap-kedapatan-pakai-perhiasan-emas-rp51-juta-ASmKDhYvyO.png
Koordinator Pengamen Cilik Ditangkap, Kedapatan Pakai Perhiasan Emas Rp51 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement