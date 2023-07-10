Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Terinspirasi Ganjar, Relawan Dorong Perempuan Milenial Terapkan Pola Hidup Sehat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 10 Juli 2023 |22:57 WIB
Terinspirasi Ganjar, Relawan Dorong Perempuan Milenial Terapkan Pola Hidup Sehat
Relawan Ganjar di Yogyakarta (foto: dok ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Komitmen Srikandi Ganjar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menebar kebaikan dan kebermanfaatan kepada perempuan milenial terus dilakukan. Kali ini, mereka menggelar pelatihan olahraga pound fit.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar DIY, Herawati mengatakan acara tersebut dilaksanakan di DM Fitness dan Sanggar Senam, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DIY.

"Srikandi Ganjar mengadakan kegiatan pound fit yang di mana olahraga ini sangat digandrungi oleh kalangan milenial ya. Karena olahraga ini lagi viral sekarang di sosial media dan kami juga ingin mengajak untuk perempuan milenial itu selalu produktif setiap minggunya," jelas Hera dalam keterangannya, Senin (10/7/2023).

Menurut dia, jenis olahraga kardio yang menggunakan alat semacam stik drum untuk menciptakan irama dan mengiringi latihan ini dikenal menyenangkan.

Sebab, pound fit mengombinasikan berbagai macam gerakan seperti pilates, yoga, kardio, latihan kekuatan, serta menabuh drum.

Puluhan perempuan milenial yang hadir begitu menikmati olahraga ini. Setiap gerakan, ketukan dari dram yang diiringi musik, serta teriakan semangat peserta menambah keseruan acara.

Dia berharap, acara ini dapat memotivasi para perempuan milenial agar lebih aware terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh dengan cara memilih olahraga yang tepat.

"Kegiatan ini tuh terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang di mana beliau ini sangat mengedepankan pola hidup sehat. Makanya kami melakukan kegiatan pound fit ini dengan harapan perempuan milenial nantinya bisa menerapkan pola hidup sehat," ucap Hera.

